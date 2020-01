Einflüsse der Römer sind heute noch zu sehen

Die Einflüsse der Römer sind in vielen Städten im Rheinland auch heute noch zu sehen. Zum Beispiel am ehemaligen Statthalterpalast in Köln oder den vielfältigen Funden bei Xanten. Diese sind dort in einem Archäologischen Park zu besichtigen, in dem Besucher vieles über den Alltag der römischen Bürger und des Militärs erfahren können. Das Römermuseum in Xanten hat sogar eine Werft eingerichtet, in der man Schiffszimmerleuten beim Nachbau von Römerschiffen über die Schulter schauen kann.

Nun also soll der Rhein als römische Grenze UNESCO -Weltkulturerbe werden. Was eine große Aufwertung für die archäologischen Plätze entlang des Flusses bedeuten, sagt Steve Bödecker:

" Zunächst ist es eine ganz große Aufwertung für unsere archäologischen Plätze, die wir hier im Rheinland haben, sowohl in den Innenstädten als auch im ländlichen Raum. Es ist eine Anerkennung für viel Arbeit, die hier drin steckt, auch grade von Vereinen, von Kommunen vor Ort, die sich intensiv um ihre Denkmäler kümmern ."

Moderne Methoden helfen Römersiedlungen zu entdecken

Mit modernen Methoden wie der Luftbild-Archäologie können immer mehr ehemalige Römersiedlungen entdeckt werden. Eine andere Methode ist, mit einem Quad entlang der Rheinufer zu fahren, im Schlepptau ein Messgerät, mit dem man bis in 10 Meter Tiefe den Boden analysieren kann.