Räumung im Osterholzer Forst hat begonnen

Um kurz vor sechs Uhr am Dienstagmorgen war die erste Einheit der Wuppertaler Bereitschaftspolizei am Osterholz an der Stadtgrenze zu Haan eingetroffen, ausgerüstet mit Schilden, Helmen und Schlagstöcken. Inzwischen sind sie mit schwerem Gerät, unter anderm Baggern, in den Wald vorgerückt, um das Protestcamp zu räumen. Mitarbeiter der Kalkwerke Oetelshofen haben damit begonnen, einen Bauzaun um die geplante Rodungsfläche von gut fünf Hektar zu errichten.

Die Kalkwerke Oetelshofen hatten am Abend zuvor die Rodung des Osterholz " in absehbarer Zeit " angekündigt. Das Unternehmen will die Fläche nutzen, um Lehm, Sand und anderes Erdreich dort abzukippen. Umweltschützer protestieren seit Jahren dagegen. Die Bezirksregierung hat die Pläne allerdings genehmigt.

Bei den Aktivisten handelt es sich um 20- 30 Umweltschützer, die sich seit Wochen in Baumhäusern im Waldgebiet aufhalten. Die Polizei berichtet, die Waldbesetzer hätten am Morgen Pyrotechnik gezündet.