Trost von Temi - Mit Roboter gegen die Einsamkeit

Wegen des wochenlangen Besuchsverbots in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind viele Menschen derzeit einsam. Die Uniklinik der RWTH Aachen testet daher in einem Pilotprojekt den Einsatz von Robotern, um Kontakt zu Patienten und Angehörigen herzustellen und das Gefühl von sozialer Isolation zu lindern.

Im Rahmen des Forschungsprojekts besucht Roboter Temi ältere Menschen und ermöglicht ihnen, über seinen Bildschirm eine Videokonferenz mit Familie und Freunden durchzuführen – so können sie sich trotz des Besuchsverbots zumindest digital sehen. Seit Anfang April ist testweise je ein Roboter in der Klinik für Altersmedizin der Uniklinik Aachen sowie in zwei Pflegeeinrichtungen in Hückelhoven und Gemünd im Einsatz.

Studie erforscht die Wirkung

Die Wissenschaftler untersuchen dabei, ob der Roboter helfen kann, das Gefühl der Einsamkeit bei Patienten und Heimbewohnern zu verringern. Das Pilotprojekt ist Teil eines größeren Forschungsvorhabens namens AIDA, das sich mit der telemedizinischen Vernetzung von Altenpflege und Ärzten beschäftigt und von der EU und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Auch Videochats mit Hausärzten geplant

Auch wenn die Pflegeheime am Sonntag (10.05.2020) wieder für Besucher geöffnet werden, soll die Studie fortgesetzt werden. Denn in Zukunft sind über die Corona-Pandemie hinaus noch weitere Einsatzbereiche für den kleinen Roboter geplant: So soll er langfristig nicht nur für Videochats mit Angehörigen, sondern auch für den Kontakt zu Hausärzten und Therapeuten genutzt werden.

Stand: 08.05.2020, 16:28