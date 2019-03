In Düsseldorf findet derzeit das Themenfestival "Hi, Robot" statt. Initiiert wurde die Veranstaltung durch das Tanzhaus NRW. Es beschäftigt sich mit der Frage: Wie viel Roboter verträgt der Mensch? Das Mensch-Maschine-Festival findet vom 13. bis 31. März in Düsseldorf statt.

Kooperation mit NRW-Forum

Auch das NRW -Forum in Düsseldorf ist mit dabei. Dort beginnt am Freitag (15.3.2019) der META Marathon. Gezeigt werden Roboter aus der ganzen Welt, die besondere Fähigkeiten haben. Einige Besucher dürfen sogar mit den Robotern im NRW -Forum übernachten. „Dafür haben wir extra Feldbetten aufgestellt“ , sagt Museumssprecherin Irit Bahle dem WDR .

Roboter „Sophia“ moderiert Talkrunden

Mit dabei ist zum Beispiel der menschenähnliche Roboter „Sophia“, der auf der Bühne zwei Talkrunden moderieren wird. Der Roboter kann komplexe Gespräche führen. „Sophia hat schon Angela Merkel die Hand geschüttelt“ , so Bahle. Außerdem war Sophia schon auf dem Cover der Vogue zu sehen und hat vor den Vereinten Nationen gesprochen.

Roboter mixen Cocktails

Ein Roboter designt Nägel.

Gezeigt werden auch Roboter, die für die Besucher Cocktails mixen und servieren. „Andere können Nägel designen“ , sagt Irit Bahle. Außerdem wird der Roboter „Alter 3“ dabei sein, der zuletzt ein Konzert in Düsseldorf dirigiert hat. Wie weit die Robotik bereits ist, wird auch in Workshops, Talks und Performances thematisiert. Der META Marathon 2019 findet vom 15. bis 17. März 2019 im NRW-Forum in Düsseldorf statt.

Festival trägt Alain Biebers Handschrift

Die Veranstaltung trägt deutlich die Handschrift von Direktor Alain Bieber. Er hat das NRW-Forum in den vergangenen Jahren immer wieder für Themen aus den Bereichen Digitalisierung und Popkultur geöffnet. Er organisierte zum Beispiel das landesweit erste "Internet Cat Video Festival".