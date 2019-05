Forscher der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg testen zurzeit in einer Apotheke in Sankt Augustin einen Roboter. Der soll den Mitarbeitern in Zukunft bei der Beratung helfen.

Direkt am Eingang begrüßt Roboter "Charlie" die Kunden. Der knapp ein Meter große, weiße Roboter bewegt sich auf Rollen und gleitet lautlos durch die Apotheke. Fragt ein Kunde ihn nach einem Produkt, fährt "Charlie" los und zeigt mit seinem Roboterarm drauf.

Forscher werten die Testergebnisse aus