Im Fall der aus dem Müll gezogenen Skizzen des weltbekannten Künstlers Gerhard Richter beginnt am Dienstagmittag (03.12.2019) vor dem Landgericht die Berufungsverhandlung. Ein Mann hatte Skizzen aus der Altpapiertonne vor dem Wohnhaus Richters in Köln mitgenommen und wollte sie verkaufen. Dafür ist der Mann im April wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 3150 Euro verurteilt worden.

Mann hält sich für unschuldig

Der Mann ist sich keiner Schuld bewusst. Bei seinem ersten Prozess vor dem Amtsgericht hatte er ausgesagt, ein Windstoß habe eine Altpapiertonne vor dem Haus Gerhard Richters umgestoßen und dabei seien die Skizzen auf die Straße gefallen. Weil diese in der Altpapiertonne lagen, sei er davon ausgegangen, dass der Künstler die Skizzen nicht mehr haben wollte.

Laut Gericht war dies nicht der Fall. Wenn jemand etwas in die Mülltonne gibt, dann mit der Absicht, dass es entsorgt werden soll. Der Griff in die Tonne könne somit also als Diebstahl gewertet werden.