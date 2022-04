Richter-"Legende" geht in den Ruhestand

Der Oberbürgermeister vor Gericht

Den Schwurgerichtssaal lässt Leithäuser jetzt hinter sich.

Anders 2002, als sich Hans Kremendahl, damals Wuppertaler Oberbürgermeister wegen Vorteilsannahme vor der Leithäuser-Kammer verantworten muss. Es geht um eine für die Anklage nicht koschere Wahlkampfspende über 250.000 Euro, durch einen Bau-Unternehmer. Leithäuser spricht Kremendahl frei, der BGH bestätigt das Urteil.

Das Menschliche sehen

Nicht weniger prominent geht es 2011 in seinem Gerichtssaal zu: Ernst Otto Wolfshohl, starker Mann der " Grauen Panther " und der Senioren-Partei " Die Grauen " wird für schuldig befunden, seinen Lebensunterhalt durch fingierte Spendenquittungen finanziert zu haben. Leithäusers Urteil: Vier Jahre und drei Monate Haft. Harald Benninghoven war im Wolfshohl-Prozess Verteidiger. Häufig traf er in der Schwurkammer auf den Richter. Über Leithäuser sagt er, dieser habe immer auch das Menschliche in den Vordergrund gestellt. Ein Kompliment, das den scheidenden Richter freut. "Klar, in der Wirtschaftsstrafkammer gehen wir viel mit Zahlen um. Aber dahinter stehen Schicksale und Menschen, die dann von meinem Urteil abhängen ". Jetzt nicht mehr. Nach mehr als 30 Richter-Jahren geht er in den Ruhestand. Und freut sich drauf.

