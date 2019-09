Am Samstag (14.09.2019) findet zum zweiten Mal der Aktionstag "RhineCleanup" statt. Tausende Freiwillige in sechs Ländern säubern den Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden.

Auch in NRW -Städten wie Düsseldorf, Krefeld, Meerbusch, Dormagen, Monheim und Neuss befreien Ehrenamtliche das Ufer des Flusses von Abfällen. Mit dem "RhineCleanup" soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, Müll nicht achtlos wegzuwerfen - ihn am besten direkt zu vermeiden.