Wegen Menschenmenge: Hundertschaft am Düsseldorfer Rheinufer im Einsatz

Polizei und Ordnungsamt mussten am Mittwoch am Düsseldorfer Rheinufer einschreiten. Laut Stadt hatten sich dort "tausende Menschen" versammelt. Die Einsatzkräfte waren ab 14 Uhr bis in die Nacht im Einsatz.

Bereits am Dienstagabend waren sehr viele Menschen in der Altstadt und auf der Rheinuferpromenade. Auf Videos in den Sozialen Netzwerken waren vor allem junge Menschen zu sehen, die teilweise in großen Gruppen dicht zusammen standen und feierten. Aufgrund dessen war die Polizei am Mittwoch mit einer Hundertschaft im Einsatz.

"Ich möchte alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer bitten, konsequent zu bleiben, um der weiteren Ausbreitung von Corona-Infektionen entgegen zu wirken - mit Maske und Abstand." , sagte Oberbürgermeister Stephan Keller am Gründonnerstag. "Nur gemeinsam können wir es schaffen!" Am Nachmittag wollen Polizei und Stadt eine gemeinsame Erklärung dazu abgeben, ob zum Osterwochenende strenge Maßnahmen gelten sollen.

Stadt verlängert Maskenpflicht

Die Stadt hat die Maskenflicht unterdessen bis zum 25. April verlängert. Sie war vor sechs Wochen eingeführt worden. Sie gilt im Altstadtbereich auch entlang des Rheinufers von der Dreieckswiese bis zur Rheinterrasse täglich von 10 bis 1 Uhr. Bei Verstößen wird ein Bußgeld von 50 Euro erhoben. Auch in der Innenstadt und am Hauptbahnhof gibt es weiterhin eine Maskenpflicht. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt laut Stadt bei 100,5 (Stand 01.04.21).

Stand: 01.04.2021, 15:23