Neue Surfhalle in Düsseldorf: Wo die große Welle lockt

Noch ist es fast ruhig in der alten Industriehalle, nur die Musik läuft im Hintergrund. Neun Surfbegeisterte zwängen sich in ihre schwarzen Neoprenanzüge. Passend dazu: schwarzer Helm, schwarz-weißes Surfboard. Sie sind die ersten, die am Dienstag als Besucher des Rheinriffs die neun Meter lange Welle ausprobieren dürfen.

Wassermassen formen sich zur stehenden Welle

Carolin Freidel gefällt das Konzept

Carolin Freidel aus Düsseldorf ist eine von ihnen. Sie war zwar schon mal auf dem Meer surfen und hat eine Zeit in Barcelona gewohnt. In der Halle ist es für sie aber das erste Mal. "Natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, das ist ja einfach immer so, wenn man etwas Neues lernt" , sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht.

Zuerst geht's für die Surfer aber mit einer theoretischen Einführung und einem "Warm Up" mit den Coaches los. Mittendrin springt plötzlich die Anlage für die Welle an, es ist ohrenbetäubend laut, das Wasser schießt die neun Meter nach hinten, es entsteht eine große, kontrollierte Welle.

Kurz danach können die neun Surfanfänger schon auf ihr Brett. Für sie gibt es im ersten Durchgang eine Stange aus Metall, die quer über das Becken gehängt wird und an der sie sich festhalten können. Später kommt die Stange weg.

Surfen mit Erfolgserlebnis

Es dauert nicht lange, bis der erste von seinem Surfbrett und bis an den hinteren Rand des Wellenbeckens geschleudert wird. Ist aber halb so wild, mit dem Surfbrett geht es raus aus dem Wasser und vorne bei der Welle wieder rein.

Nach einer halben Stunde sieht das Ganze schon deutlich kontrollierter aus. Immer häufiger lassen die Hände die Stange los, die neun Surfer testen nach und nach ihr Gleichgewicht, sind abwechselnd an der Reihe.

Eröffnung verzögerte sich wegen verschiedener Probleme

An der Düsseldorfer Stadtgrenze zu Meerbusch ist mit dem Rheinriff etwas Besonderes entstanden: eine stehende Welle, wie es sie so nur sechs Mal in Europa gibt. In der laut Betreiber größten Surfhalle der Welt sollen Anfänger, aber auch Profis auf der neun Meter langen Welle reiten.

Eigentlich sollten Besucher schon länger auf ihren Brettern stehen und in Theorie und Praxis lernen, wie sie ihr Surfbrett beherrschen. Allerdings musste die Eröffnung des Rheinriffs mehrmals verschoben werden, denn das Team hatte mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen.

Team besucht verschiedene Anlagen in Europa

Da sind einerseits die Lieferschwierigkeiten. Transportcontainer und auch verschiedene Hölzer seien nach der Corona-Pandemie immer noch schwierig zu bekommen, erzählt Patrick Schneider. Ebenso ist es mit Handwerkern. Schneider ist mit Jörg Hendrik Blecher zusammen für das Konzept der Riesenanlage auf über 9.000 Quadratmetern verantwortlich.

Um an dem Konzept der Halle, aber auch an der Wellenanlage an sich zu arbeiten, ist das Team mit seinen Surflehrern zu verschiedenen solcher Anlagen in Europa gereist, hat sich angeschaut, was gut und was weniger gut funktioniert. Im Nachgang haben sie sich die Trainings ausgedacht und immer wieder rumprobiert.

"Unfassbar gut fühlt sich das einfach an, wenn man da auf der Welle steht. "

Immer wieder müssen die Trainer zwischendruch den ein oder anderen auffordern, Platz für den nächsten auf der Welle zu machen, so viel Spaß macht es den Surfern auf dem Wasser. Mittlerweile hält sich keiner mehr an der Haltestange fest, das mit dem Gleichgewicht klappt schon gut.

Auch bei Carolin Freidel schauen die Bewegungen entpannt und kontrolliert aus. Nach dem ersten Durchgang sagt sie: "Unfassbar gut fühlt sich das einfach an, wenn man da auf der Welle steht. Aber: Man muss das Wasser natürlich lieben." Ein großer Vorteil der Anlage ist für sie, dass sie auch ihre Kinder mitbringen kann, die haben auf dem Gelände allerhand zu entdecken.

Konzept setzt nicht nur aufs Surfen

In den vergangenen Monaten hat das Team die alte Stahl-Werkshalle umbauen lassen. Die Surfanlage mit der neun Meter langen Welle ist zwar das neue Herzstück der alten Industriehalle, trotzdem gibt es auch viel drumherum.

Auch der Beachvolleyballplatz kommt bei der Eröffnung gut an

Da sind die Konferenzräume, die Beachvolleyballplätze, Outdoorstrand oder auch der Barbereich. Das Konzept setzt auf ein Zusammenspiel, sagt Jörg Henrik Blecher. Symbiosen haben er und sein Geschäftspartner Schneider schaffen wollen. Wollen Unternehmen für einen Workshop sowieso die Räume mieten, kommt ihnen vielleicht genau recht, auch noch einen Surfkurs fürs Teambuilding einzubauen.

" Soft-Opening " lockte schon erste schaulustige Besucher an

Zwar hat das Team für Interessierte in den vergangenen Tagen schon ein "Soft-Opening" veranstaltet, da durften sich aber nur Surflehrer und das Team auf der stehenden Welle beweisen - der Rest musste noch zuschauen.

Carolin Freidel jedenfalls kann sich vorstellen, die neue Welle in Düsseldorf regelmäßig zu nutzen - möglicherweise hat sie eine Sportart für sich wiederentdeckt. Nur diesmal nicht auf dem offenen Meer, sondern indoor.

Große Eröffnung im Juni

Eine große und offizielle Eröffnung plant das Rheinriff-Team nach eigener Aussage für den 10. Juni. Dann soll auch die anfängliche Probephase des gesamten Ablaufs komplett abgeschlossen sein.

Zumindest den Ernstfall mit Besuchern für die Surfkurse haben die Trainer und das Team schon mal bestanden.