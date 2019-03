Neue Rheinquerung im Kölner Süden bis 2030

Im Kölner Süden soll bis zum Jahr 2030 eine neue Rheinquerung gebaut werden. Am Samstag (16.03.2019) haben Hunderte Bürger in Porz und in Wesseling an Informationsveranstaltungen auf einem Ausflugsschiff teilgenommen.

Trasse noch nicht festgelegt

Der Landesbetrieb Straßen NRW will gemeinsam mit Bürgern, Politikern und Interessengruppen klären, wo die neue Rheinquerung und die neue Verbindungsautobahn verlaufen sollen. Die Planungen stehen noch ganz am Anfang. Es gebe keinerlei Vorfestlegung auf eine Trassenvariante, sagen die Planer. Unklar ist auch noch, ob eine Brücke oder ein Tunnel gebaut werden soll.

Planungswerkstatt im September