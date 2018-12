Rheinpegel: Entspannung in Sicht

Nach dem Rekord-Niedrigwasser im Rhein ist Entspannung in Sicht. Ausgiebiger Regen in Süddeutschland sorgt für steigende Pegelstände auch in NRW . Bis zum Wochenende soll das Wasser beispielsweise in Köln um knapp zwei Meter steigen.

Der Rheinpegel Köln zeigte am Montagmorgen (03.12.2018) zwar noch 92 cm , könnte am Freitag aber schon wieder bei 289 cm stehen, schätzt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ( WSV ). In Emmerich rechnet die WSV mit einem Anstieg von derzeit 24 cm auf 143 cm.