Der Pegelstand des Rheins bei Duisburg betrug am Montagvormittag 1,56 Meter, in Köln 70 Zentimeter. Nach einem Weltkriegs-Fund im Niedrigwasser hatte die Stadt Bonn allen Bürgern dringend geraten, den unbefestigten Uferbereich nicht zu betreten.

Hoch gefährliche Weltkriegsrelikte

Weltkriegsfund aus dem Rhein in Bonn abtransportiert

Der Sprengkörper, der am Sonntag am Rhein in Bonn gefunden wurde, ist am Montagmorgen vom Kampfmittelräumdienst geborgen worden. Entgegen vorheriger Annahmen, handelte es sich nicht um eine Bombe, sondern um eine so genannte Geschossgranate.



Der mehr als zwei Zentner schwere Sprengköprer wurde mit einem Feuerwehrkran auf den Uferweg gehoben und dann abtransportiert.



Die Stadt warnte dringend, nicht im Flachwasser nach Metallgegenständen zu suchen. Diese Weltkriegsrelikte seien hoch gefährlich.

Auswirkungen für Schiffsverkehr

Das Niedrigwasser im Rhein hat mittlerweile große Auswirkungen für Unternehmen am Dortmunder Hafen. Die Schiffe können nur noch einen Bruchteil dessen laden, was sie sonst transportieren. Dadurch gibt es Lieferengpässe und die Kosten explodieren.