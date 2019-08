Nachholbedarf "in der militärischen Beschaffung"

Im Rüstungsbereich spüre der Konzern " verstärkt den großen Nachholbedarf in der militärischen Beschaffung in vielen Ländern ", berichtete Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Das gelte ganz besonders auch in Deutschland, das sich um die Modernisierung und das Schließen von Ausrüstungslücken der Bundeswehr bemühe.