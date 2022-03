Die Kinder werden gemeinsam mit fünf Betreuerinnen per Bus in der Nacht auf Freitag zunächst in Wuppertal eintreffen und vor dort aus nach Hilden weiterreisen. Dort hat das Amt für Gebäudewirtschaft Räume in einer Notunterkunft eingerichtet. Die Johanniter organisieren unter anderem Lebensmittel, Medikamente und Corona-Tests. Außerdem ist ein Netzwerk aus Kinderärztinnen und Kinderärzten für den Bedarfsfall aktiviert, teilte die Stadt Hilden mit.

" Wir wollen und wir können helfen ", sagt Bürgermeister Claus Pommer. " Wir wollen den Kindern und Jugendlichen nach dieser schrecklichen Fluchterfahrung ein ruhiges und friedliches Willkommen bereiten und sie auf allen Ebenen bestmöglich unterstützen", ergänzt Anja Voß, Leiterin des Amts für Jugend, Schule und Sport. Die Anfrage zur Hilfe stammt vom Hildener Integration-Kulturzentrum (IKZ), das vom Waisenhaus kontaktiert wurde.

Düsseldorf rechnet mit mehreren hundert Flüchtlingen

Im Düsseldorfer Stadtteil Wersten wird ein ehemaliges Altenzentrum zur Flüchlingsunterkunft umgebaut

Auch in Düsseldorf hat die Stadt am Donnerstag (03.03.2022) damit begonnen, ein ehemaliges Altenzentrum der Caritas im Stadtteil Wersten in erste Wohnmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge umzuwandeln. Bereits seit Anfang der Woche werden Wände gestrichen, Möbel aufgebaut und Waschmaschinen angeliefert. 80 Menschen werden dort ab Freitagabend Platz finden - vor allem Frauen und Kinder sollen dort untergebracht werden. Düsseldorf rechnet mit mehreren hundert Flüchtlingen.

Nettetal sammelt Hilfsmaterial für polnische Partnerstadt

In Nettetal sind bereits die ersten Flüchtlinge - Frauen und Kindern - in Privatwohnungen untergebracht worden. Die Kommune rechnet mit weiteren Ankömmlingen und sucht daher weiterhin beispielsweise Ferienwohnungen oder Wohnraum, der zur Verfügung gestellt werden kann. Nächste Woche soll zudem eine Sammelstelle für Hilfslieferungen errichtet werden, um die polnische Partnerstadt Elk unterstützen zu können. Elk liegt nur 270 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und rechnet daher mit zahlreichen Flüchtlingen, die versorgt werden müssen, so ein Sprecher der Stat Nettetal.

Jüdische Gemeinde in Mönchengladbach bringt rund 100 Flüchtlingen unter

Auch in anderen Städten wie Krefeld und Mönchengladbach wurden bereits die ersten Flüchtlingen aus der Ukraine untergebracht. Viele kommen auch über private Kontakte bei Verwandten und Freunden zunächst unter, heißt es. Die Jüdische Gemeinde Mönchengladbach hat nach eigenen Angaben über 100 Kriegsflüchtlinge aufgenommen - im Gebäude der Gemeinde, privat bei Mitarbeitern oder Bürgern, sagte Leah Floh, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mönchengladbach dem WDR .

Über dieses Thema berichten wir am 03.03.2022 in der Lokalzeit aus Düsseldorf.