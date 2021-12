Rheinisches Revier stellt Forderungen für vorgezogenen Kohleausstieg

Die Überschrift des sieben Seiten langen Briefs an die Ampelkoalition in Berlin klingt zunächst einmal harmlos: "Elf Punkte für einen gelingenden Strukturwandel" steht da auf einem hellblauen Deckblatt. Doch das so genannte Positionspapier aus dem Rheinischen Revier ist kein Weihnachtsgruß. Es ist eine Warnung.

Sollten SPD, Grüne und FDP den Ausstieg aus der Braunkohle beschleunigen, dann dürfe diese Entwicklung nicht in einem Strukturbruch enden und aus den Revieren abgehängte Regionen werden, heißt es in dem Schreiben.

RWE schafft Fakten - Sorgen im Revier

Die Unterzeichner des Positionspapiers kommen aus dem gesamten Revier. Es sind alle Städte rund um die Kraftwerke und Tagebaue. Es sind die Kreise, die Handwerkskammern und auch die Gewerkschaften. Sie alle sind Gesellschafter der so genannten Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH, kurz ZRR. Und die ist am NRW Wirtschaftsministerium angedockt.

Die ZRR soll den Strukturwandel managen, so der Plan. Doch es sind vor allem die Revierstädte, die befürchten, dass der Ausstieg aus der Braunkohle zulasten der Menschen gehen wird. So werden Ende des Jahres weitere Kraftwerksblöcke in Bergheim - Niederaussem, in Grevenbroich Neurath und in Weisweiler abgeschaltet. Damit würden erneut RWE Mitarbeiter ihre Jobs verlieren, ohne dass es für sie neue Arbeitsplätze gebe, so ein Sprecher der Revierstädte.