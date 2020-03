Coronavirus: Zur Geisterpartie in die Fußballkneipe

Es ist kurz nach 20 Uhr, als sich die Gäste in der Kölner Fußballkneipe "Stiefel" auf der Zülpicher Straße in den Armen liegen. Kurz zuvor hatte Gladbachs Embolo den Ball von rechts in den Strafraum geflankt, wo der Kölner Jorge Meré per Eigentor die 2:0-Führung der Gladbacher besiegelte. Von Corona-Angst ist in diesem Moment nichts zu spüren.