In der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) hat zum ersten Mal eine Jugendsynode getagt. 110 Delegierte forderten am Sonntag (06.01.2019) in Bad-Neuenahr, dass junge Menschen bei kirchlichen Entscheidungen stärker beteiligt werden.

Konkret sprachen sich die Delegierten dafür aus, dass die Jugendausschüsse der 37 rheinischen Kirchenkreise zur Hälfte mit jungen Menschen besetzt werden.