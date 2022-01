Hochwasser: Rheinfähren stellen Betrieb ein

Nicht nur in Köln, auch in Bonn wurde die Marke erreicht. Damit gelten von Bonn über Köln bis Düsseldorf Einschränkungen für die Schifffahrt wie ein Tempolimit (max. 20 km/h) und die Schiffe dürfen nur in der Mitte des Rheins fahren.

Die Rheinfähre in Hitdorf hat ihren Betrieb wegen des Hochwassers vorübergehend ganz eingestellt. Das gilt auch für die Rheinfähre in Niederkassel-Mondorf.

Nur eine kleine Hochwasser-Welle

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln rechnen damit, dass das Rhein-Hochwasser bereits am Abend seinen Höchststand erreicht - voraussichtlich mit einem Pegel von 6,85 Meter. Am Freitag und in den kommenden Tagen soll der Wasserstand in Köln dann wieder abnehmen.

Stand: 06.01.2022, 10:03