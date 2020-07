"Alltagsmenschen" in Moers und Rheinberg zerstört

Kaum aufgestellt, schon zerstört: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (12.07.2020) in Moers eine Skulptur der Künstlerin Christel Lechner zertrümmert. "Kollegen haben das am frühen Morgen entdeckt", sagte ein Sprecher der Kreispolizei Wesel dem WDR am Nachmittag. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Es handelt sich nicht um den ersten Fall. Bereits am Freitag waren fünf lebensgroße Skulpturen der Künstlerin im Stadtpark von Rheinberg zerstört worden. Sie waren erst am Vortag aufgestellt worden.

" Die Figuren sind jetzt völlig kaputt und können nicht wieder hergestellt werden ", sagte ein Mitarbeiter des Stadtmarketings Rheinberg.

Figuren halbiert, geköpft und im Teich versenkt

Die "Alltagsmenschen" sind lebensgroße Betonfiguren der Wittener Bildhauerin Christel Lechner, die in Rheinberg, Moers und Kamp-Lintfort bis zum 8. November zu sehen sind.