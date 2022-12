Rheinbahn: Temperatur in Bahnen wird um zwei Grad gesenkt

Die Rheinbahn senkt in ihren Straßen- und U-Bahnen in Düsseldorf, Meerbusch und in weiten Teilen des Kreises Mettmann die Temperatur von 18 auf 16 Grad. Das Unternehmen erklärte am Montag, dass so in vier Monaten eine Million Kilowattstunden Strom gespart werden könnten. Das entspräche einem Stromverbrauch von 250 Vier-Personen-Haushalten.

Die Busse bleiben warm

In den Bussen der Rheinbahn soll die bisherige Temperatur bestehen bleiben. Diese Fahrzeuge würden durch Motorwärme geheizt. Einen Stromspareffekt gebe es hier deshalb nicht, so die Rheinbahn. Hintergrund für die Temperatursenkung in Straßen- und U-Bahnen sei eine Vorgabe der Bundesregierung zur Bewältigung der Energiekrise.