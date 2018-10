Gesperrte Aufzüge sorgen für Verwirrung

Ab diesem Freitag saniert die Rheinbahn außerdem Aufzüge zu den U-Bahnen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Januar an. Damit Fahrgäste, die auf die Aufzüge angewiesen sind, trotzdem an ihr Ziel kommen, hat die Rheinbahn einen Vorschlag, der für Verwirrung sorgt.

Fahrgäste sollen zunächst den Aufzug zu einem anderen Gleis nutzen und von dort eine Haltestelle mit der U-Bahn fahren. Dort können sie den Aufzug nehmen, um dann wieder zurück zum Hauptbahnhof zu fahren und so auf dem gewünschten Gleis oder einem Gleis mit funktionierendem Aufzug anzukommen.

Stand: 11.10.2018, 12:58