Mit einem Bewerberbus will die Rheinbahn am Freitag (19.7.2019) und Samstag (20.7.2019) neue Fahrer gewinnen. Das Besondere: Interessierte können sich vor Ort informieren und direkt im Bus für einen Job bewerben.

Busfahrermangel bei der Rheinbahn

Die Rheinbahn braucht mehr Busfahrer. Es herrscht eine hohe Fluktuation, bei der das Unternehmen nicht hinterherkommt. Deshalb möchte das Unternehmen jetzt mit dem Bewerberbus Menschen für den Beruf begeistern.

Besonders ist dabei, dass der Busfahrerführerschein nicht mehr erwartet wird. "Seit einem Jahr bilden wir selbst aus, denn es gibt nur noch wenige, die bereits den Führerschein der Klasse D besitzen" , sagt Heike Schuster von der Rheinbahn.

Anforderungen an Busfahrer

Interessierte müssen über 21 Jahre alt sein, dürfen maximal einen Punkt in Flensburg haben und müssen einen PKW -Führerschein besitzen. Nach der abgeschlossenen Ausbildung bekommen die Busfahrer einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Die Rheinbahn bietet auch andere Ausbildungsplätze an. Der Bus steht am Freitag von 9 bis 16 Uhr am S-Bahnhof in Benrath und Samstag auf dem Burgplatz.

Idee kommt aus Krefeld

Die Stadtwerke Krefeld hatten vor einem Jahr einen Tag der offenen Tür veranstaltet, bei dem sie auch einen Bus eingesetzt haben. Sie suchen aber im Gegensatz zur Rheinbahn vor allem Straßenbahnfahrer, von denen sie jährlich etwa 35 neue brauchen.