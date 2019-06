Aggressive Stimmung: Düsseldorfer Freibad geräumt

Etwa 300 bis 400 Jugendliche sollen sich aggressiv verhalten haben, hieß es. Insgesamt waren rund 1.500 Besucher vor Ort.

Streit schaukelte sich angeblich hoch

Nach WDR-Informationen war zunächst ein Jugendlicher mit einem Gleichaltrigen in Streit geraten. Bei der anschließenden Rangelei kamen die beiden dem Liegeplatz einer Familie unangenehm nahe. Der Vater soll die beiden Kontrahenten weggestoßen und angeschrien haben. Daraufhin verbündeten sich die beiden Jugendlichen gegen den Mann, der sich schützend vor seine Familie stellte.

Pfefferspray eingesetzt

Nach und nach hätten sich immer mehr Jugendliche mit ihrem Altersgenossen solidarisiert, sodass eine bedrohliche Situation entstanden seien soll. Der Betreiber entschied daraufhin, das Bad vorzeitig zu schließen. Als die Jugendlichen nicht freiwillig gehen wollten, wurde die Polizei alarmiert. Diese rückte mit einem Großaufgebot an und räumte das Bad. Mehrere Jugendliche sollen die Einsatzkräfte dabei beleidigt und provoziert haben - die Beamten setzten kurzzeitig Pfefferspray ein.

Bäder verstärken Security

Erst am Freitag hatte ein großer Freibad-Betreiber in Dortmund angekündigt, künftig mehr Sicherheitspersonal einzusetzen. Die Aggressivität mancher Badegäste habe so zugenommen, dass dies unumgänglich geworden sei, hieß es zur Begründung. Prügeleien in Freibädern waren in jüngster Zeit auch aus Haltern und Essen gemeldet worden.

Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, beklagte am Sonntag eine zunehmende Aggressivität in Freibädern. "Man hat sicherlich einiges erlebt, aber was sich in den letzten 40 Jahren getan hat, ist doch erschreckend."

Stand: 30.06.2019, 11:35