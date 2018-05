"Around the World - die Welt zu Gast", so lautet das Motto der Traditionsveranstaltung "Rhein in Flammen" in diesem Jahr. An Land und auf dem Wasser werden wieder hunderttausende Besucher erwartet.

45 bunt geschmückte Schiffe werden im Konvoi an fünf Höhenfeuerwerken und mehr als 700 rot strahlenden Bengalfeuern von Bonn nach Linz fahren. Der Höhepunkt ist am Samstag (05.05.2018) um 23.15 Uhr das musikalisch untermalte Feuerwerk in der Bonner Rheinaue.

Großes Unterhaltungsprogramm

Partystimmung bei Rhein in Flammen

Rechts und links des Rheinufers ist zwei Tage lang Party: In Linz, Remagen, Unkel, Bad Honnef und Königswinter gibt es Feste mit viel Musik. Die meisten Besucher zieht es traditionell in die Bonner Rheinaue. Dort gibt es - neben dem großen Feuerwerk am Samstag - einen Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften. 40 Bands und DJs spielen auf drei Bühnen.

Start am Freitagabend

Das Musikprogramm beginnt in Bonn bereits am Freitag, 4. Mai 2018, um 16 Uhr. Auf der Hauptbühne rocken unter anderem die Bonner AC/DC-Cover-Band "Dirty Deeds“ und die Foo Fighters-Tribute-Band "Fight Footers".

Am Sonntag ist Familientag in Bonn.

Nach der großen Party am Freitag und Samstag wird der Sonntag als Familientag etwas ruhiger. Mit ermäßigten Preisen können Familien auf den Fahrgeschäften der Kirmes fahren, aber auch kostengünstiger essen und trinken.