Die Stadt Bonn lädt noch bis zum Sonntag (06.05.2018) zum Festwochenende "Rhein in Flammen" an den Fluss. In Linz, Remagen, Unkel, Bad Honnef und Königswinter haben bereits am Freitag Feste mit viel Musik begonnen.

Die meisten Besucher zieht es traditionell in die Bonner Rheinaue. Dort gibt es einen Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften. 40 Bands und DJs spielen auf drei Bühnen.