Prozess um fast verhungertes Kind - Gericht bleibt bei Haftstrafen 

Als das fünf Jahre alte Mädchen in die Obhut des Jugendamtes kommt, ist sein Zustand lebensbedrohlich: Das Kind hatte über lange Zeit zu wenig Nahrung bekommen und musste in einem abgedunkelten Zimmer leben. Es schlief in einem verdreckten Bett.

Diese Zeit der Qual endete für das Kind im August 2020. Der Fall beschäftigte die Gerichte intensiv. Nun ist das zweite Urteil in dem Fall gesprochen worden.

Neun Jahre Haft für die Mutter des Kindes

Am frühen Nachmittag werden die beiden Angeklagten in den Gerichtssaal geführt. Möglicherweise hoffen sie auf mildere Strafen im Vergleich zur ersten Entscheidung. Doch es kommt anders. Der Vorsitzende Richter verurteilt die Mutter des Kindes zu neun Jahren Haft. Der damalige Lebensgefährte der Mutter, der nicht der Vater des Kindes ist, wird zu sieben Jahren Haft verurteilt.

So lautete auch schon die erste Entscheidung einer anderen Strafkammer des Kölner Landgerichts. Der Unterschied zur aktuellen Entscheidung: Diesmal ist das Mordmerkmal der "Verdeckung" weggefallen. Genau das hatte der Bundesgerichtshof am ersten Urteil bemängelt.

Richter: "Knochen stachen sichtbar hervor"

Beide Angeklagte hätten sich des versuchten Mordes und der Misshandlung Schutzbefohlener strafbar gemacht, so das Gericht. Das nötige Mordmerkmal für die Verurteilung wegen versuchten Mordes sei "Grausamkeit". In seiner Begründung skizziert der Vorsitzende Richter die Zeit, die das Mädchen durchmachen musste. "Es konnte wegen Unterernährung nicht mehr stehen." Der Gewichtsverlust sei lebensbedrohlich gewesen. Man habe jederzeit mit dem Tod des Mädchens rechnen müssen. Die Knochen des Kindes hätten sichtbar hervorgestochen, so der Richter. Jede Bewegung habe dem Mädchen Schmerzen bereitet.

Schwangere Mutter kümmerte sich um den Sohn

Der jetzt 26 Jahre alte Lebensgefährte, der ebenfalls In der Wohnung in Bergheim-Niederaußem lebte, sei "die ganze Zeit bekifft" gewesen, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Die 27-Jährige Mutter habe sich vorwiegend um ihr zweites Kind gekümmert.

Das unterernährte Mädchen wurde damals nach einem Besuch des Jugendamtes mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile lebt es laut Gericht in einer Heilpädagogischen Einrichtung, geht in eine Förderschule und "verneint die Existenz seiner Mutter". Die psychischen und körperlichen Folgen für das Mädchen seien bis heute schwerwiegend, so das Gericht.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 08.11.2023 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Köln.