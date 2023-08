Wanderwege: Rettungspunkte können Leben retten

Eigentlich wollte Birgit Wirtz aus Köln nur einen entspannten Ausflug mit ihren Kindern und ihrem Bruder mit dem Fahrrad in der Eifel machen: "Mein Bruder ist dann sehr schwer gestürzt, an einem Abhang. Sein Helm hat Schlimmeres verhindert. Aber er hatte einen Bruch am Schlüsselbein, konnte sich nicht mehr bewegen, stand völlig unter Schock“ , erinnert sie sich.

Ein Handy hatte die Kölnerin dabei. Doch wo sie genau im Wald war, wusste sie nicht. Zum Glück entdeckte sie in der Nähe ein kleines gelbes Schild mit der Notrufnummer 112 und weiteren Zahlen darauf. Eine Kennnummer, mit der sie der Leitstelle den Unfallort melden konnte. Denn den Zahlen sind GPS -Daten zugeordnet.

SOS -Wegekennung in NRW keine Pflicht

Bei der Leitstelle des Rettungsdienstes gehen manchmal auch Notrufe von Spaziergängern ein, die sich im Wald verlaufen haben.

Martin Fehrmann, Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr im Kreis Euskirchen kennt viele ähnliche Geschichten. So wie die von einem Vater, der sich mit seinen beiden kleinen Kindern im Wald verirrt hatte. Bei seinem Anruf auf der Leitstelle konnte er den Rettungskräften noch nicht mal ungefähr erklären, wo er sich befand. Der Einsatz endete dann in einem Großeinsatz.

Die Suche fand in einem Gebiet statt, in dem es noch keine Beschilderung mit so genannten Rettungspunkten gab. Ein System, dass zwar nicht neu, aber in Nordrhein-Westfalen immer noch nicht sehr bekannt ist. Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern - wie etwa Rheinland-Pfalz - ist eine solche SOS -Wegekennung in NRW keine Pflicht, erklärt Martin Feldmann vom Kreis Euskirchen.

"Wichtig ist aber hier, dass es ein sinnvolles System ist und das wir es benötigen.“ Martin Fehrmann,

Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr im Kreis Euskirchen

Rund 500 Rettungspunkte im Nationalpark Eifel

Immer mehr Wandergebiete im Kreis Euskirchen werden mit Rettungspunkten ausgezeichnet.

Der Nationalpark Eifel war 2010 eines der ersten Gebiete, das so gekennzeichnet wurde. Hier gibt es rund 500 der kleinen nummerierten Schilder. Deren Kennnummern sind mit GPS -Daten verbunden. So können die Rettungskräfte einen Notfallort auch mitten im Wald problemlos finden. Dieses Rettungssystem wird jetzt im Kreis Euskirchen und auch in anderen Regionen immer weiter ausgebaut.

Birgit Wirtz aus Köln findet das gut. Dass sie den SOS -Rettungspunkt damals entdeckt hatte, war ein Zufall. Und das sogar direkt neben der Stelle, an der ihr Bruder verunglückt war, an einem Hang und nicht ohne weiteres transportfähig.

"Das war also wirklich ein Segen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir ihn ansonsten da raus bekommen hätten.“ Birgit Wirtz, Eifel-Urlauberin aus Köln

In den Wäldern der Eifel ist sie immer noch gerne unterwegs. Denn: dass ihr hier im Notfall sogar mitten im Wald schnell geholfen werden kann, ist für sie ein beruhigendes Gefühl.



