Die mühsame Rettung des Feldhamsters

In Pulheim–Geyen im Rhein-Erft-Kreis hat der Feldhamster ein gutes Zuhause. Auf einem sieben Hektar großen Feldabschnitt wachsen verschiedene Arten von Getreide, dazwischen blühen Klatschmohn und andere Feldblumen. Ein Elektrozaun hält Füchse und frei laufende Hunde fern. Hier wurden im vergangenen Sommer 128 Feldhamster ausgewildert. Wie es den Tieren ergeht, untersuchen Biologen im Auftrag des Landesumweltamtes.

Hamster vermehren sich wieder

Die Tiere haben den ersten Winter in freier Wildbahn gut überstanden. Rund 170 Feldhamsterbaue zählten die Wissenschaftler der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft im Spätherbst. Im Frühjahr waren es dann noch 130 Tiere. Schon in diesem Sommer erwarten Experten, dass sich die Feldhamster stark vermehren. Jedes Weibchen bringt im Jahr 10 bis 15 Junge zur Welt. Rund 600 Feldhamster könnten die Feldhamsterpopulation in Pulheim stark steigen lassen.

Video starten, abbrechen mit Escape Feldhamster in Pulheim. Lokalzeit aus Köln. . Verfügbar bis 25.06.2020. WDR. Von Torge Hidding.

Keine Gefahr durch den "Kornwolf"

Einst galt der Feldhamster als Plage, weil ein einziges Tier bis zu 20 Kilogramm an Vorräten sammeln kann. Landwirte nannten den Hamster verächtlich „Kornwolf“ und stellten den Nagern nach. Heute ist er in NRW so gut wie ausgestorben, weil die moderne Landwirtschaft mit ihren Monokulturen dem Feldhamster nur schlechte Lebensbedingungen bietet. So ist eine erneute Hamsterplage, wie etwa nach dem Krieg, nicht zu befürchten.

Entschädigung für Ernteeinbußen

Zu einem intakten Ökosystem im Rheinland gehört der Feldhamster einfach dazu. Darum fördert das Landesumweltamt seine Wiederansiedlung. Landwirte werden für Ernteeinbußen auf den Äckern entschädigt. Und: Aus dem Vertragsnaturschutz erhalten Landwirte Geld, wenn sie Felder für das Auswilderungsprojekt zur Verfügung stellen. In einigen Jahren, so hoffen die Biologen, wird sich die Population der Hamster im Rheinland ausbreiten. So entstehen neue Lebensräume für den Feldhamster, von dem dann auch eine Vielzahl anderer Tiere - wie Insekten und Vögel - profitieren.