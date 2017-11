Oldtimermesse am Totensonntag verboten

Die Bezirksregierung Köln hat die Stadt Köln angewiesen, die Retro Classics Cologne per Ordnungsverfügung am Totensonntag zu untersagen. Märkte und gewerbliche Ausstellungen seien an dem Feiertag bis 18 Uhr untersagt. Die Veranstalter zeigten sich vollkommen überrascht. Sie gehen trotzdem davon aus, dass die Retro Classics auch am Sonntag stattfindet. Denn sie sei Teil der Kunstmesse "Cologne Fine Art", für die es am Totensonntag eine Ausnahmegenehmigung gäbe.

Oldtimer-Raritäten auch aus Kinofilmen

Ein Shelby Mustang GT fährt eine Straße entlang

Auf der Retro Classics zeigen Händler ab Freitag (24.11.2017) rund 1.500 Oldtimer. Sammler verkaufen Zubehör und Einzelteile. Außerdem sind berühmte Oldtimer aus Kino-Filmen zu sehen, wie zum Beispiel ein Aston Martin aus einem James Bond Film. Auch der Ford Mustang Eleanor aus dem Film "Nur noch 60 Sekunden" wird ausgestellt.

Schumi-Kart und Formel 1 Rennwagen zu sehen

Michael Schumachers Kart auf der Retro Classics Cologne

Auf der Messe sind aber auch Pokale und Bekleidung von Formel-1-Legende Michael Schumacher zu sehen sowie ein Kart aus seiner Anfangszeit. Darüber hinaus zeigen die Aussteller einen Renault R25 . Es ist das Weltmeister-Auto von Fernando Alonso, der beim Rennen in San Marino von 2005 mit einem Duell gegen Michael Schumacher für Schlagzeilen sorgte.

Kölner Oldtimer-Szene erwartet Messe mit Spannung

Neben vielen Oldtimer-Fans freut sich vor allem die Kölner Oldtimer-Szene auf die neue Messe. Die Retro Classics findet das erste Mal in Köln statt. Sie ist laut Veranstalter die größte Oldtimermesse der Welt. Es sind Händler, Sammler und Oldtimer-Fans aus vielen Ländern der Welt vertreten.