Unterschiede bei Bewertung der Fälle

1998 hatten sich mehr als 40 Staaten in Washington verpflichtet, " faire und gerechte Lösungen " mit den Opfern des NS-Kunstraubs oder ihren Erben zu finden. Nach 20 Jahren der Restitutionspraxis fällt laut Weller auf, dass zunehmend in gleich gelagerten Fällen in verschiedenen Ländern unterschiedlich entschieden werde.