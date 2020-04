Gemälderestaurierung dank Corona-Soforthilfe

Es sind die ältesten Gemälde des Aachener Doms: 12 Engeltafeln aus dem 15. und 16. Jahrhundert zeigen musizierende Engel und Heilige. Die Bilder befinden sich seit 90 Jahren im Bestand der Domschatzkammer, einige Tafeln sind in schlechtem Zustand. Restauratorin Stefanie Korr kann jetzt zwei Bilder reinigen und wieder in den Originalzustand versetzen.

Wertvolle Bilder brauchen Restaurierung

Die meisten der zwölf Holztafeln entstanden um 1420. In der gotischen Chorhalle des Aachener Doms dienten sie vermutlich als Türen für Schränke und Nischen, in denen Reliquien und Schatzstücke aufbewahrt wurden. In den 1930er Jahren wurden die wertvollen Bilder laienhaft übermalt und kamen in die Domschatzkammer. Sie müssen restauriert werden, um die originale Schönheit wieder zeigen zu können.

Kunststiftung finanziert Expertin

Stefanie Korr ist Freiberuflerin. In Zeiten von Corona fallen für nicht festangestellte Restauratorinnen viele Aufträge weg, da Museen sie nicht mehr bezahlen können. Deshalb hat die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung ein bundesweites Sofort-Hilfe-Programm ins Leben gerufen, mit dem kurzfristig und unbürokratisch Restaurierungen finanziert werden. Für die Aachener Engeltafeln wurden 22.000 Euro bereit gestellt.

Tafeln werden Hingucker der Sammlung

Vor wenigen Tagen (ab 20.04.2020) hat die Restaurierung der Tafeln begonnen. Behutsam müssen Übermalungen mit Lösungsmitteln und Skalpell abgenommen werden, ohne die darunterliegende Originalmalerei zu beschädigen. Danach können Fehlstellen retuschiert und ausgebessert werden. Mehrere Wochen lang dauern die Arbeiten. Nach Fertigstellung sollen die Tafeln ganz prominent im Eingangsbereich der Domschatzkammer gezeigt werden.