Nach der Flut: Sterne-Koch kann sein Restaurant wieder eröffnen

Für Sternekoch Maximilian Kreus aus Aachen-Kornelimünster war der schnelle Wiederaufbau seines Restaurants nach der Flut besonders wichtig. Denn nur wenn er bis Dezember wieder eröffnen kann, hat er noch eine Chance, seinen Stern des Guide-Michelin zu behalten.

Guide-Michelin zeigt Verständnis

Normalerweise entscheiden die Restaurant-Tester bis Oktober welche Köche von ihnen für ihr Können einen Stern für das nächste Jahr bekommen. Maximilian Kreus haben sie aber versprochen, dass er wegen der Flutkatastrophe auch noch im Dezember getestet werden kann. Bei den Unwettern im Sommer hatte der Sterne-Koch sein komplettes Restaurant verloren.

Das Wasser der Inde hatte die Küche, den Gastraum und alle seine Zutaten und Vorräte zerstört. Als erstes hat er dann versucht, sein wichtigstes Handwerkszeug aus den Trümmern zu retten, erzählt Maximilian Kreus: " Nach dem ersten Schock habe ich im Schlamm meine Messer gesucht, mit nach Hause genommen und sauber gemacht ."

Wiederaufbau im Rekordtempo

In nur vier Monaten hat er zusammen mit verschiedenen Handwerksbetrieben das Restaurant Sankt Benedikt völlig neu aufgebaut. Dabei hatten alle die geplante Wiedereröffnung am ersten Dezember im Blick. " Ohne die fünf Handwerksbetriebe, die fast Tag und Nacht gearbeitet haben, könnte ich den Stern vergessen. So haben wir das in vier Monaten geschafft, wofür man sonst ein Jahr braucht ," berichtet der Profi-Koch erleichtert.

In dieser Woche hat er seine neue Küche zum ersten Mal wieder in Betrieb genommen. Die nächsten zwei Wochen brauchen Kreus und sein Team noch für vorbereitende Arbeiten. Alles wird neu eingeräumt, alle Vorräte werden neu beschafft. Um wieder die Standards einer Sterneküche erfüllen zu können, sind noch einige letzte Handgriffe nötig. Zum Beispiel muss er noch aufwändige Fonds vorkochen.

Am liebsten würde er den Topf umarmen

Maximilian Kreus ist froh, dass er endlich wieder professionell kochen kann, statt sich um eine Baustelle kümmern zu müssen: " Wenn der Topf nicht so heiß wäre, würde ich ihn am liebsten umarmen. " Wenn alles an seinem Platz ist, wird zuerst noch ohne Gäste gekocht. Sterneköche brauchen genauso ihre Generalprobe, wie andere Künstler. Auch wenn die Tester wegen der Flut in diesem Jahr später kommen, ihr Anspruch an die Sterne-Küche bleibt natürlich der gleiche.

Hoffnung auf den nächsten Stern

Maximilian Kreus ist im Jahr 2012 erstmals mit dem Stern des Guide-Michelin für seine Kochkunst ausgezeichnet worden. Mit 26 Jahren war er damals einer der jüngsten Köche Deutschlands mit einer solchen Auszeichnung. Seitdem konnte er in jedem Jahr aufs Neue seinen Stern behalten.

Natürlich ist die Hoffnung groß, auch in diesem Jahr die Tester zu überzeugen und die begehrte Auszeichnung zu erhalten: " Viele der Kunden kommen wegen des Sterns. Das macht fast die Hälfte meines Umsatzes aus. Und wenn ich ihn dieses Mal bekomme, den Stern, dann habe ich ihn zehn Jahre in Folge ." Für Dezember ist das Restaurant Sankt Benedikt übrigens abends schon ausgebucht, doch wann genau die Tester kommen - das weiß natürlich keiner.

Stand: 19.11.2021, 20:43