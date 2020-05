NRW genießt erste Corona-Lockerungen

Nächtliches Schlangestehen am Fitnessstudio

Die Studio-Kette McFit ließ am Montag um 0.01 Uhr die ersten Sportler wieder an die Geräte. In Köln-Kalk standen rund 100 Menschen Schlange, um in das dortige Studio zu kommen.

" Home-Workouts waren schön und gut ", sagt Mitglied Marcel Schroeder. "Aber es ist nicht dasselbe wie mit einer Hantelstange."

Video starten, abbrechen mit Escape Von Lockerungen und politischen Verhärtungen. Westpol . . UT . DGS . Verfügbar bis 10.05.2021. WDR.

Gewinnspiel löste Andrang in der Nacht aus

Der Andrang kann allerdings nicht nur auf die Fitness-Lust zurückgeführt werden: McFit verloste unter den ersten 100 Besuchern eine Reise nach Los Angeles.

Ohne Auflagen darf in den Fitnessstudios zumindest nicht trainiert werden: Zwischen den genutzten Geräten muss genügend Abstand sein, Duschen bleiben beispielsweise geschlossen. Die Zahl der Menschen wird begrenzt.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist indes nicht vorgeschrieben. Einige Sportler in Köln-Kalk waren in der Nacht zu Montag trotzdem mit Maske an den Geräten.