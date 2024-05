Reservisten üben für den Ernstfall

Heimatschutz interessiert mehr Menschen

An einem Checkpoint kontrollieren die Soldaten verdächtige Fahrzeuge.

Wer hier übt, sind Mitglieder des so genannten Heimatschutzregiments 2, Münster. Beim Heimatschutz geht es um viele Aufgaben: verteidigen bei Angriffen, Gebäude absichern, Infrastruktur herstellen, aber auch bei Epidemien und Pandemien oder nach Naturkatastrophen der Bevölkerung zur Seite stehen.

Engagieren wollen sich in diesem Bereich gerade so viele wie selten zuvor, sagt General Hans-Dieter Müller. Es seien sogar knapp 400 Menschen mit dabei, die bislang noch nie gedient hätten, so der Kommandeur des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen: "Für mich ist es sehr ermutigend, dass wir in einer Zeit, wo die Ukraine-Konfliktladungen in die Wohnzimmer unsere Volkes übertragen werden, Menschen haben, die sich für den Dienst interessieren, die ihren Dienst im Heimatschutz leisten wollen."

Hilfe auch bei Naturkatastrophen

Wie schnell Reservisten gefragt sein können, zeigt die Flutkatastrophe vor drei Jahren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit mehr als 180 Toten. Auch Städte und Kommunen in der Nähe des Truppenübungsplatzes waren vom Starkregen betroffen – wie etwa Troisdorf. Alexander Biber von der CDU ist Bürgermeister von Troisdorf und schaut sich die Übung heute genau an. Er sagt: "Für uns ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Unterstützung durch die Bundeswehr erfahren. Dass wir handelnde Personen kennen und wissen, wie es im Ernstfall aussieht."

Für die Übung sind die Reservisten von ihren Arbeitgebern freigestellt. Bis zum Abend werden sie weiter üben – für den Fall, der hoffentlich nie eintreten wird. Aber in einer unruhigen Welt wahrscheinlicher geworden ist.

