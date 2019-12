Wenn die Pflege die Angehörigen überfordert

Udo Scherbart liegt schlaff in seinem Pflegebett, zuhause im heimischen Bungalow, und pustet kräftig in eine Blockflöte. Nach Musik klingt es nicht, aber immerhin kommen ein paar Töne heraus, sagt seine Frau Gudrun. Vor ein paar Monaten sei das kaum möglich gewesen.

Ein Heim ist keine Option

Mit der Flöte trainiert Udo Scherbart seine Stimme. Im Februar erlitt der 80-Jährige aus Bonn erst eine Hirnblutung und dann einen Schlaganfall. Seither kann er er kaum noch sprechen und nicht mehr laufen.

24 Stunden im Dienst: Gudrun Scherbart

Seine Frau Gudrun will nicht, dass ihr Mann in einem Heim lebt. Sie scheint voller Energie, ist aber auch schon 75. Sie will ihren Mann zuhause pflegen, bis sie nicht mehr kann. Dreimal am Tag hilft ein Pflegedienst dabei, Udo Scherbart aus dem Bett in den Rollstuhl und wieder zurück zu bekommen.

Doch trotz der Unterstützung: "Für mich ist das ein 24-Stunden-Dienst" , sagt Gudrun Scherbart. Sie kommt kaum noch dazu, den Garten vor ihrem Haus zu pflegen oder einmal wandern zu gehen. Obwohl das ihre großen Hobbies sind.

Immer mehr Pflege in den eigenen vier Wänden

Der Fall des Bonner Paares in einer von sehr vielen: In NRW wurden 2017 laut Statistischem Landesamt fast 600.000 Pflegebedürftige zuhause versorgt. Das sind fast 30 Prozent mehr als noch 2015.

Die Überforderung, das Gefühl, allein gelassen zu sein, der Zeitaufwand für die Pflege - all das kann gravierende Folgen haben: "Wenn Menschen keine sozialen Kontakte mehr pflegen können, weil sie ihre Angehörigen pflegen müssen, dann kommen sie in eine prekäre Lage" , sagt Sigrid Leitner, Professorin für Sozialpolitik an der der TH Köln.