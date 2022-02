Große Schau für Remscheider Fotokünstler im New Yorker MoMA

Stand: 18.02.2022, 11:37 Uhr

Der in Remscheid geborene Fotokünstler Wolfgang Tillmans wird mit einer großen Ausstellung im Museum of Modern Art geehrt. Um die 350 Werke aus den vergangenen 40 Jahren will das New Yorker Museum im Herbst zeigen.

Von Thomas Mau