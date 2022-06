Remscheider Röntgen-Museum feiert Jubiläum

Sogar drei Anlässe gibt es zu feiern: Zuerst natürlich das 90-jährige Bestehen des Museums, benannt nach dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, der die Strahlen entdeckte und nutzte, um Unsichtbares sichtbar zu machen. Zum anderen 70 Jahre Gesellschaft der Freunde und Förderer des Museums. Und schließlich die Fertigstellung der neuen Abteilung, die aufzeigt, wie heutzutage Röntgenstrahlen und daraus weiterentwickelte Verfahren vor allem in der Medizin zum Einsatz kommen.

Alles andere als verstaubte Röntgen-Schätzchen

Wilhelm Conrad Röntgen - geboren in Remsched-Lennep

1932 eröffnet in einer Villa, ist das Museum über die Jahre stetig gewachsen. Ein Anbau folgte dem nächsten und auch die Zahl der Ausstellungsstücke nahm unvermindert zu. Röntgen-Apparate der ersten Stunde oder skurrile Exponate - wie die mit Krebs befallene Hand eines Arztes, der sie nach seinem Tod spendete, um auf die Gefahren der Technologie aufmerksam zu machen.

Röntgengeräte: von den Anfängen bis heute

Gezeigt wird, wie sich im Folgenden die Strahlen völlig gefahrlos zunutze gemacht wurden - in der Medizin, aber auch allgemein in der Wissenschaft. Wie Mumien unter zig Lagen Bandagen sichtbar gemacht werden oder verborgene Figuren unter der dicken Farbschicht eines Gemäldes.

Röntgenstrahlen: alte Technologie top-aktuell

In der Ausstellung zu sehen: Einsatz der Röntgengeräte in der Medizin

Jüngstes Kind des Museum ist die frisch eröffnete Dauerausstellung rund um moderne medizinische Bildgebung und Radiotherapie. Soll heißen: gezeigt wird medizinisches Gerät, wie es einem beim Zahnarzt, Kardio- oder Radiologen begegnet - Erklärung ihrer Funktionsweise inklusive. Die nicht ganz billigen Ausstellungsstücke, wie ein Computer- Tomograph, sind in der Regel Spenden.

Ohne Sponsoren nix los

Möglich dank Röntgen: Blick ins Innere