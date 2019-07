In Remscheid hat ein Mann in der Nacht zu Mittwoch (10.07.2019) einen Rettungswagen vor einem Krankenhaus gestohlen. Laut Polizei war der 40-Jährige in der Nacht selbst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Als die Sanitäter das Fahrzeug wegen eines anderen Einsatzes kurz verließen, habe der Mann den Wagen entwendet und sei in Richtung Köln aufgebrochen.