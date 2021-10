Brand in Remscheid: Warn-App mit Mini-Alarm

Das Feuer war in einem Dachstuhl in einem Wohnhaus im Bereich Honsberg, Ernststraße ausgebrochen. In der Folge war es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist bislang unklar. Verletzte gab es laut Aussage der Feuerwehr nicht.

Warn-App schlägt Alarm - und gibt wenig später Entwarnung

Auch die Warn-App NINA hatte für die Stadt Remscheid vor Brand- und Rauchgasen gewarnt. Anwohner sollten sofort in geschlossene Räume gehen und vorsorglich Fenster und Türen schließen. Beim Brand war eine Menge Rauch entstanden, der aufgrund der Wetterlage nicht abzog, sondern sich in der Straßenschlucht festsetzte. Deswegen schlug auch die NINA-App an.

Nur knapp eine halbe Stunde nach der Meldung über die App folgte allerdings bereits die Entwarnung. Hintergrund: Die Warnungen über die NINA-App werden zum Teil auch vorsorglich veröffentlicht.

Stand: 29.10.2021, 16:24