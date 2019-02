Und Köln steht mit diesen Zahlen im NRW -Vergleich allein da. Ludwig hat sich mit anderen Großstädten ausgetauscht, die zählen nur eine "Handvoll" Geflüchteter, sagt er.

Weil die Menschen als obdachlos gelten, ist die Stadt verpflichtet, sie unterzubringen. Ludwig organisierte Personal und ließ bereits geschlossene Notunterkünfte wieder in Betrieb nehmen.

Teils mussten sogar Feldbetten in Aufenthaltsräumen aufgestellt werden, um den Menschen einen Platz zum Schlafen zu geben.

Schwierige Lebensumstände in den Heimatländern

Marita Bosbach

Im Stadtteil Ossendorf hat das Deutsche Rote Kreuz die Betreuung der Geflüchteten in der Notunterkunft übernommen. Derzeit leben dort knapp 130 Menschen, vor wenigen Wochen waren es noch weit mehr als 200. Marita Bosbach vom DRK kann sich gut vorstellen, was die Menschen vom Balkan nach Köln geführt hat: Die Lebensumstände in ihrer Heimat.

Viele der Geflüchteten haben keine winterfeste Wohnung und keine Möglichkeit, zu heizen. Bosbach und die anderen Helfer erleben es sehr oft, dass die Menschen krank sind, wenn sie in Köln ankommen. In ihrer Heimat ist die medizinische Versorgung oft schlecht, erzählt Bosbach.

Organisierte Fahrten nach Köln

Offenbar sehen die Flüchtlinge in der Reise nach Köln eine Möglichkeit, zumindest für eine gewisse Zeit ihre Lage zu verbessern. Vor allem aus Mazedonien kamen zuletzt viele Menschen, berichtet Josef Ludwig vom Amt für Wohnungswesen. Die Stadt vermutet, dass auch Strukturen dahinter stehen.

Auffällig häufig kamen zum Beispiel Menschen aus Bitola nach Köln, der drittgrößten Stadt Mazedoniens. Recherchen des WDR vor Ort zeigen, dass dort regelrecht Werbung gemacht wird; etwa für eine Fahrt im Reisebus nach Köln für 90 Euro.

Hier angekommen, werden die Menschen in die Notunterkünfte gebracht, wo sie einige Wochen oder Monate leben.

Zurück in die Heimat

Doch irgendwann müssen sie die Stadt verlassen. Serbien, Albanien und Mazedonien gelten als sichere Herkunftsländer. Die meisten Flüchtlinge müssen deshalb irgendwann aus Köln zurück in ihre Heimat.