Ecstasy in Chipstüten: Rekord-Drogenfund am Kölner Flughafen

Die Mengen seien beispiellos: "Das sind zwei Rekordwerte deutschlandweit. So etwas gab es noch an keinem Flughafen" , so Zollsprecher Jens Ahland am Dienstag in Köln.

In Paketen hatten die Fahnder die Drogen im Frachtbereich entdeckt. 173.000 Ecstasy-Tabletten mit einem Straßenverkaufswert von 1,3 Millionen Euro - getarnt als Snacks, Nüsse und Gebäck. Die Tüten trugen harmlose Aufschriften wie "Tijger Nootjes" - Niederländisch für "Tigernüsschen".

Große Mengen an Cannabissamen