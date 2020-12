Deutsche Post meldet Rekord bei Briefen an den Weihnachtsmann

Spielzeuge, Malstifte, Bücher, Schminkzeug - viele Wünsche der Kinder waren ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Die Briefe an Christkind und Co waren oft liebevoll gestaltet, z.B. mit gemalten Tannenbäumen, gebastelten Rentieren mit Schlitten oder einem lustigen Weihnachtmann mit buntem Federbart.

Andere Wünsche in diesem Jahr

Eines war in diesem Jahr jedoch anders: Die Corona-Krise hat viele der Briefe geprägt. Die Kinder beschrieben, wie traurig sie darüber sind, dass sie Spielkameraden nicht treffen oder Großeltern nicht sehen dürften. In den vergangenen Jahren klagten Kinder oft über Stress in der Schule. Dieses Jahr beschwerten sich stattdessen mehrere Kinder, dass der Unterricht wegen Corona ausfällt.