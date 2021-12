Dressurreiter in Aachen vor Gericht

Im Prozess geht es um die sogenannte Rollkur (Hyperflexion). Dabei wird der Kopf des Pferdes mit Hilfe der Zügel tief nach unten an die Brust des Tieres gezogen, was zu einer Überdehnung des Halses führt. Die unnatürliche Körperhaltung kann beim Pferd nicht nur Stress und eine Beeinträchtigung seines Sichtfeldes bewirken, sondern soll – wenn extrem und lange praktiziert – auch zu Durchblutungsstörungen, Atemnot und Schmerzen führen.

Tierschützer erstatteten Anzeige

Der niederländische Dressurreiter soll die Rollkur im August 2015 während der Reit-EM in Aachen angewandt haben, konkret auf dem Abreiteplatz und über vier Minuten lang.

Die Tierschutzorganisation " PETA " war auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatte den Reiter angezeigt. Der erhielt daraufhin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz einen Strafbefehl über insgesamt 6.000 Euro. Dagegen legte der Mann Widerspruch ein.

Nun wird der Fall am Donnerstag vor dem Aachener Amtsgericht in öffentlicher Sitzung verhandelt. Der Richter will noch am selben Tag zu einer Entscheidung kommen.