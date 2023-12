Wieviel Rehwild verträgt der Wald?

Viele Wälder müssen sich nach Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfer neu entwickeln, möglichst als gesunde Mischwälder. Doch die Rehe knabbern gern an den Trieben junger Bäume. Irgendwann hatte der Landwirt Torsten Dörmbach genug. Er hatte beobachtet, dass sich in seinem Wald in Wipperfürth-Wingenbach kaum eine Eiche vom Setzling zum jungen Baum entwickeln konnte.

Dabei wäre das dringend nötig, denn wie an vielen anderen Stellen in NRW gibt es auch in den Wäldern in Wipperfürth viele kahle Stellen, so genannte " Kalamitätsflächen ".