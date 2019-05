Rehkitz aus Radevormwald kämpft ums Überleben

In Radevormwald hat ein Junge ein Rehkitz gefunden und mit nach Hause genommen. Die Jägerschaft Radevormwald warnte deshalb am Dienstag (21.05.2019) davor, junge Tiere anzufassen oder gar hochzuheben. Auch Hundebesitzer und Landwirte sollten in diesen Wochen besonders vorsichtig sein. Das fünf Tage alte Kitz wird nun mit der Flasche aufgezogen.

Ein Junge hatte das Rehkitz beim Spielen gefunden

Es habe ganz alleine in der Wiese gelegen, so das Argument des Radevormwalder Schülers, als er mit dem Kitz nach Hause kam. Die Mutter tat das Naheliegende: Sie informierte die Jagdpächterin des Reviers, Claudia Möllney. Sie habe das Kleine dann mit Heu abgerieben, um den Geruch zu neutralisieren und zurückgebracht, aber die Ricke habe es nicht mehr angenommen, berichtet die Jägerin.

Junge Tiere nicht anfassen

Die Kitze werden von ihrer Mutter alleine in einer Wiese oder einem Waldstück abgelegt und aus der Ferne beobachtet. Der Grund: Die Kleinen haben kaum Eigengeruch und werden deshalb nicht von Füchsen oder anderen Wildtieren wahrgenommen. Deshalb lautet der Appell der Jägerin: Keinesfalls sollte man junge Tiere anfassen, denn dann nehmen sie den Geruch des Menschen an und werden häufig von der Mutter verstoßen.

Kitz wird nun per Flasche aufgezogen

Das Kitz ist inzwischen bei der gelernten Tierarzthelferin Jutta Maikranz untergebracht, deren Mann ebenfalls Jäger ist. Sie hat nun einen Rund-um-die-Uhr-Job: Alle zweieinhalb Stunden muss das Rehkitz gefüttert werden und zwar ausschließlich mit warmer Ziegenmilch. Ob er überlebt, ist fraglich, die Chancen liegen bei 40 Prozent. Doch die Ersatzmutter ist optimistisch und hat den Kleinen auf den Namen "Bambu" getauft.