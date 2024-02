 Illegale Jagd: Tote Rehe in Wassenberg gefunden - die Ermittlungen laufen

Es fing an vor knapp zehn Tagen. Da entdecken Spaziergänger die abgetrennten Köpfe von vier Rehen. Sehr schnell war klar, eine offizielle Jagd hatte in dem Waldgebiet in Wassenberg nicht stattgefunden. Die Art, wie die Tiere getötet worden seien, entspreche nicht den üblichen Gepflogenheiten der Jagd, sagte der für das Revier zuständige Jäger. Er erklärte auch der Polizei, dass er keine Tiere erlegt habe und auch niemand dazu berechtigt gewesen wäre, Rehe zu erlegen.

Weitere Körperteile gefunden

Es müssen grausame Bilder gewesen sein. Auch in den folgenden Tagen. Da wurden weitere sterbliche Überreste von Rehen entdeckt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um Läufe, einen Kopf, Innereien und Fell. Wie viele Rehe von dem mutmaßlichen Wilderer getötet wurden, das können die Ermittler nicht sagen. Die grausige Funde wurden an unterschiedlichen Stellen entdeckt. Die Polizei vermutet aber mittlerweile, dass es sich in allen Fällen um den selben Täter handeln könnte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Ungewöhnliches im Wassenberger Wald beobachtet haben. Die ersten Hinweise, die eingegangen sind, müssten aber noch ausgewertet werden, sagte eine Polizeisprecherin dem WDR. Dieser Fall sei einer, der nicht sehr häufig vorkomme.

Unsere Quelle:

Polizei Heinsberg