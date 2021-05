Aachener Region: Kälte setzt der Landwirtschaft zu

"Was den Regen anbetrifft, hätte es stellenweise sogar ein wenig mehr sein dürfen ", sagt Bernd Kockerols, der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Aachen-Düren. " Anstatt der ständigen Schauer wären mehr kräftige Regengüsse vielleicht besser gewesen ", ergänzt der Landwirt aus Oidtweiler. Beim Betrachten des Bodens seines Zuckerrübenfeldes stellt er aber fest: " Wir brauchen jetzt auch mal gutes, helles und trockenes Wetter. " Denn der Boden wirkt oberflächlich zwar trocken, hat aber laut Kockerols eine gute Wasserbasis. Auch die knallgelben Rapsfelder machen deutlich, dass der Regen gut getan hat. " Wir sind insgesamt deutlich besser versorgt, als in den letzten Jahren ", sagt Kockerols. Und fügt hinzu: " Gerade hier auf den guten Böden der Börde sieht man gute Früchte heranwachsen. "

Eine Bauernregel verspricht eine gute Ernte

Trotzdem sind bald wärmere Temperaturen und Sonne wichtig. Denn wenn Getreide beispielsweise zu lange feucht bleibt, steigt die Gefahr des Pilzbefalls. " Ich gehe jetzt lieber auch ein Mal mehr gucken als sonst ", sagt Kockerols. Auf der anderen Seite besagt eine Bauernregel: "Ist der Mai feucht und kühl, dann gibt's Frucht und Futter viel. Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun' und Fass." Demnach hätten die Landwirte in der Region eine gute Ernte zu erwarten. Und auch Kockerols geht von einem guten Ertrag in diesem Jahr aus. Das gilt im Grunde auch für die Obstbauern. " Die Blüte hat zum Glück größtenteils keinen Schaden genommen, weil der Frost in den Nächten Ende April nicht so stark war. " Allerdings könnte das in Niederungen oder in Höhenlagen der Voreifel etwas anders aussehen, falls der Frost dort stärker zugeschlagen hat.

Viehbetriebe mussten Futter zukaufen

Am meisten mit dem Wetter zu kämpfen hatten in den letzten beiden Jahren die Viehbetriebe. " Im vergangenen Jahr mussten einige Höfe in der Region Futter für den Winter aus Frankreich, Polen oder Schleswig-Holstein dazu kaufen", erklärt Kockerols. Die eigene Heuernte reichte nicht mehr aus, weil das Jahr 2020 zum Beispiel viel zu trocken war und der Ertrag im Herbst deutlich schlechter ausfiel, weil kaum noch Gras wuchs. Weil der Winter aber schon viel feuchter war als in den Vorjahren, hoffen die Viehbetriebe auf eine bessere Heuernte in diesem Jahr. Aber auch dazu muss es wärmer werden, damit das Gras schneller wächst.

Trockenheit auch im Garten spürbar

Ein Spatenstich im Garten zeigt: In 10 bis 20 Zentimetern Tiefe sind die Böden stellenweise noch sehr trocken. Und deshalb sagt auch Tobias Knauf, Garten- und Landschaftsbauer aus Herzogenrath: "Um die Trockenheit der letzten Jahre aufzufangen, bräuchten wir ausdauernden Regen über mehrere Tage. " Und ergänzt: " Der Regen im Moment ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein." Seine Erfahrungen aus diesem Frühjahr bisher: " Die Böden sind teilweise ausgelaugt. Rasen beispielsweise wächst schlechter. " Das hat auch Auswirkungen auf den Kauf von Rollrasen. Der ist nicht nur schwerer zu bekommen, sondern auch teurer geworden.

Knauf hat in den letzten Jahren noch eine Beobachtung gemacht. " Bäume treiben später aus, verlieren aber auch schon im August oder September ihre ersten Blätter, weil sie das Laub nicht mehr versorgen können. " Deshalb glaubt der Gartenbau-Experte, dass sich die Trockenheit in unserer Region in den nächsten Jahren auch auf die Pflanzen auswirken wird. Im eigenen Garten hilft deshalb oft nur, den fehlenden Regen durch eigene Bewässerung so gut es geht auszugleichen.

Stand: 19.05.2021, 09:48