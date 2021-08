Landrat Rock: "Ob ein Krisenstab tagt oder nicht, wird am Ende kein Menschenleben retten"

Frank Rock sieht den Tötungsvorwurf kritisch. Mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft habe er gerechnet. Dass es aber direkt um einen Tötungsvorwurf oder fahrlässige Tötung geht, halte er "für ganz, ganz schwierig." Auch der Kollege aus Ahrweiler habe "wahrscheinlich in jedem Moment versucht, der Krise Herr zu werden.

Und die Auswirkungen waren für ihn in meinen persönlichen Augen nicht absehbar. Weil so ein Starkregenereignis, ein Stück Naturkatastrophe gab es in den letzten Jahrzehnten bei uns nicht, auch nicht an der Ahr."

Ein Krisenstab wird am Ende kein Menschenleben retten

Rock glaubt, es sei wichtig, "dass wir vor Ort versucht haben, schnell zu reagieren mit Krisenstäben. Das ist ja in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schon überall passiert. Zum Schluss wird in Düsseldorf keine Entscheidung getroffen werden können, die uns hier unten im Grunde genommen das Wasser weghält.

Aus diesem Grund muss es ein System zukünftig geben, wo Meldestrukturen über solche Ereignisse schneller bis unten kommen. Da zählt zum Schluss den Menschen zu erreichen. Ob ein Krisenstab tagt oder nicht, wird am Ende kein Menschenleben retten." Dennoch habe er in zahlreichen Telefonaten mit Mitgliedern der Landesregierung erlebt, dass diese "schon sehr nah am Geschehen dran" seien.

Umgang mit Kritik und Wut der Betroffenen

In seinen Begegnungen mit Betroffenen wurde Frank Rock auch mit deren Kritik und Wut konfrontiert. "Ich war auch verunsichert: Wie gehe ich auf die Bürger zu? Weil ich habe den Starkregen nicht verursacht und kein anderer hat ihn verursacht.