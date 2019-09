Expertin will Daten erheben lassen

In Frage kämen genetische Ursachen oder Probleme mit der Nabelschnur, sagt Claudia Roll, Chefärztin der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln am Freitag (13.09.2019). Dort hatte es im vergangenen Sommer einen ähnlichen Fall gegeben. Die Medizinerin hält es aber auch für denkbar, dass die Fehlbildungen von Viren oder Umweltgiften verursacht wurden.

Das könne aber erst geklärt werden, wenn Krankenhäuser regional und überregional befragt und so Daten über die Häufigkeit solcher Fehlbildungen erhoben würden, sagte Roll im WDR weiter. Das solle jetzt angestoßen werden.

Laumann warnt vor Spekulationen

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verwies darauf, dass die in den Geburtskliniken erhobenen Daten bei den Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe bewertet würden. " Mein Ministerium wird beim Krankenhaus einen Bericht anfordern und den Fortgang der Ursachenforschung sehr genau beobachten" , so der Minister. Er warnte aber vor Spekulationen: " Vielmehr muss den möglichen Ursachen mit der gebotenen Sorgfalt nachgegangen werden ."

Kein bundesweites Melderegister für Fehlbildungen

Ein bundesweites Melderegister für Fehlbildungen gibt es nach Angaben der Gelsenkirchener Klinik nicht. In einigen Bundesländer werden Fehlbildungen aber erfasst. In Sachsen-Anhalt etwa gibt es seit 1980 an der Uni Marburg ein Fehlbildungsmonitoring. Dort wurde festgehalten, dass eines von 1.127 Kindern mit einer Fehlbildung der Extremitäten auf die Welt kam - weniger als in den Jahren zuvor.